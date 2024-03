Handball: So löst Magdeburg das direkte Viertelfinal-Ticket

Kampflos ins Viertelfinale oder Umweg über die Runde der letzten 16? Der SC Magdeburg hat vor seinem Gruppenfinale in der Champions League bei KC Veszprem sein Schicksal selbst in der Hand. Als Gruppenzweiter reicht dem Titelverteidiger am Donnerstagabend (18.45 Uhr) bereits ein Punkt beim ungarischen Double-Sieger, um das Achtelfinale zu überspringen.