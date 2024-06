Handball Champions League: Magdeburg verliert Krimi und verpasst Finale

Bester Werfer für die Magdeburger war Omar Ingi Magnusson, der zehn Treffer erzielte. Auf Seiten der Dänen netzte Youngster Mads Hoxter mit acht Toren am erfolgreichsten ein.

Magdeburg vergibt Chance auf historisches Quadruple

Magdeburg hat damit auch die Chance auf das historische Quadruple verpasst. Zuvor hatte sich die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert bereits in der Bundesliga, im DHB-Pokal sowie bei der Klub-WM durchgesetzt.

Mit einem Sieg in der Königsklasse hätte der SCM als erste deutsche Mannschaft überhaupt vier Titel in einer Saison gewonnen.

Im zweiten Halbfinale am Abend hat der THW Kiel noch die Möglichkeit, ins Finale einzuziehen. Die Zebras treffen auf den FC Barcelona (18 Uhr im LIVETICKER) . Der Verlierer misst sich mit Magdeburg am Sonntag im Spiel um Platz drei.

In einem intensiven Aufeinandertreffen spielten beide Mannschaften mit sehr viel Tempo, leisteten sich in den Anfangsminuten aber auch einige Fehlwürfe. Mit seinem zweiten Treffer stellte Magnusson auf 4:4 (7.). Kurz darauf betrat dann erstmals Hansen, der im Sommer seine erfolgreiche Karriere beenden wird, das Feld - und scheiterte mit seinem Siebenmeter an SCM-Keeper Sergey Hernández (11.).