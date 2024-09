Magdeburg verpatzt Start in die Champions League

Magdeburg legt in der Champions League einen Fehlstart hin. Der deutsche Meister verliert nach einem Einbruch bei Pick Szeged in Ungarn.

Magdeburg legt in der Champions League einen Fehlstart hin. Der deutsche Meister verliert nach einem Einbruch bei Pick Szeged in Ungarn.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat einen Fehlstart in die Champions League hingelegt und sein Auftaktspiel klar verloren. Beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged unterlag der viermalige Gewinner des wichtigsten europäischen Vereinspokals nach einer fehlerhaften Leistung in der zweiten Halbzeit 29:31 (18:17).

In der Pick Arena spielte das Team von Trainer Bennet Wiegert in den ersten 30 Minuten gut mit, verlor dann aber nach der Pause völlig den Faden. Mit einem 11:3-Lauf zum 28:21 setzte sich Szeged vorentscheidend ab, Magdeburg kam mit einer beherzten Vorstellung in der Schlussphase noch einmal heran.

SCM gegen Topteams gefordert

Am Donnerstagabend startet in der Gruppe A auch Vizemeister Füchse Berlin bei RK Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien in die Saison. Die ersten zwei Teams der beiden Achtergruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Playoffs die vier weiteren Viertelfinalisten aus. Das Finalturnier der letzten vier Mannschaften findet am 14. und 15. Juni 2025 in Köln statt.