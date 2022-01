Handball-EM 2022: EHF nennt Konsequenzen für Deutschland bei Rückzug

EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner erläuterte in einer Medienrunde vor dem heutigen Spieltag, bei dem Deutschland gegen Norwegen wieder im Einsatz ist: „Ein Ausscheiden aus dem Turnier hätte nach unserem Rechtssystem eine Sperre der Nation bedeutet, also keine Teilnahme an einer WM-Qualifikation und schwierige Umstände hinsichtlich der EM 2024.“ (Handball-EM 2022: Deutschland - Norwegen ab 20.15 Uhr im LIVETICKER)