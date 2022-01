Handball-EM 2022: Spielplan, Kader, Termine, Spielorte, Gruppen, TV & Stream

Für Deutschland, das alle seine Gruppenspiele in Bratislava austrägt, geht es einen Tag darauf am 14. Januar um 18 Uhr gegen Belarus los. Zweiter Gegner ist am 17. Januar um 18 Uhr Österreich, zwei Tage darauf wartet ebenfalls um 18 Uhr Polen im letzten Gruppenspiel. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM 2022)