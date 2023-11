Kretzschmar vor EM: Gislason "muss ein bisschen zaubern"

Handball-Ikone Stefan Kretzschmar warnt mit Blick auf die Heim-EM vor zu großen Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft. „Wir haben gute Spieler in unseren Reihen, die tatsächlich auch das große Ziel Halbfinale erreichen könnten“, sagte der frühere Nationalspieler im ZDF-Sportstudio: „Wir sind aber nicht in der Position, in der wir das ausrufen sollten als Ziel. Das wäre etwas vermessen.“