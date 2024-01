Handball-Bundestrainer keilt gegen Kritiker zurück: "Keine Koryphäe"

Alfred Gislason findet Bob Hanning „nicht objektiv“

„Für mich ist Bob keine Koryphäe im Welthandball. Daher würde ich eher zuhören, wenn die Top-Trainer der Liga sich zu unserer Leistung äußern“, reagierte Gislason in der Sport Bild auf die jüngsten Wortmeldungen des ehemaligen DHB-Vizes, die auch seine Arbeit infrage stellten.

In den Augen des 64 Jahre alten Isländers ist die Bewertung von Hanning „nicht objektiv“. Stattdessen wolle der Geschäftsführer der Füchse Berlin „sehr gern den Einsatz einiger Leute aus eigenem Interesse forcieren“.

Hanning hatte in seinen jüngsten Kolumnen für Kicker und Bild inhaltliche Kritik an Gislason geübt, vor allem monierte er, dass Gislason personell zu wenig rotiert und das Potenzial der zweiten Reihe nicht ausgenutzt hätte (“Das kann uns am Ende des Tages den Finaleinzug gekostet haben“).