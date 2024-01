Handball-EM 2024: "Die große Figur" - Dänemark warnt vor diesem DHB-Star

Dänen glauben: DHB-Fokus auf Gidsel

Aber „das Problem ist, wenn sie sich zu sehr auf Gidsel konzentrieren, dann hat Dänemark so viele andere talentierte Spieler. Deutschland muss also ein Gleichgewicht finden und sich nicht nur auf Gidsel konzentrieren.“ Der dreimalige Welthandballer Mikkel Hansen (Aalborg Handbold) oder Flensburgs Simon Pytlick sind nur zwei von vielen weiteren Waffen der Dänen.

Wird Wolff zur entscheidenden Figur?

Dänemark-Trainer warnt von Knorr

„Ich erwarte großartige Dinge von Juri – hoffentlich nicht am Freitag, aber in der Zukunft“, sagte Trainer Nikolaj Jacobsen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Köln.