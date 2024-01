Handball-EM 2024: Schützenhilfe geglückt! Frankreich hält Deutschland-Träume am Leben

Olympiasieger Frankreich hat bei der Handball-EM als drittes Team das Halbfinale erreicht und Gastgeber Deutschland die erhoffte Schützenhilfe geleistet. Der Rekordweltmeister bezwang den bislang groß aufspielenden Außenseiter Österreich in der Hauptrunde in Köln mit 33:28 (15:16) und feierte den sechsten Sieg im sechsten Turnierspiel.

Die Österreicher hielten vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena lange mit und nahmen sogar eine Führung mit in die Halbzeitpause. In der Crunchtime brachen die Alpenhandballer, die Deutschland am Samstag ein Unentschieden abgetrotzt hatten und ungeschlagen in die Partie mit den Franzosen gegangen waren, aber zunehmend ein.