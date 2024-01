Handball-EM 2024: "Vergeigt" - Spanien-Klatsche erstaunt DHB-Stars

„Das ist schon überraschend, dass es so deutlich war“, sagte DHB-Star Philipp Weber bei SPORT1 .

Der zweimalige EM-Champion hatte mit 29:39 gegen die Kroaten um Kiel-Star Domagoj Duvnjak verloren. „Die Kroaten haben auch eine super Mannschaft, 8000 Leute in der Halle und haben verdient gewonnen - auch in der Höhe“, sagte Weber. In der Tat hatte Kroatien die Fans im Rücken.