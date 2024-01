Handball-EM: Deutsche Torwart-Ikone verrät Erstaunliches über Gislason

Torwart-Ikone Henning Fritz, der 2007 in Deutschland Weltmeister wurde, ordnet im Gespräch mit SPORT1 die bisherigen Leistungen des DHB-Teams ein und verrät, auf was es seiner Meinung nach im Halbfinale gegen die Favoriten aus Dänemark (Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) ankommt.

„Diesen Modus kann man überdenken“

Sensation gegen Dänemark? So will das DHB-Team sie schaffen

Sensation gegen Dänemark? So will das DHB-Team sie schaffen

Fritz: Deutsche Torhüter bei EM „überragend“

Fritz: Überragend. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, in dem gar nichts lief. Als Torwart bist du immer etwas abhängig von der Abwehr. Von daher kann man nur von überragenden Leistungen reden. Von Andreas Wolff hat man die Leistungen schon öfter gesehen, aber die Konstanz ist beeindruckend. Auch David Späth hat, wenn er reinkam, immer performt. Die Trainer hatten da ein gutes Gespür.

Fritz: Das ist schwer einzuschätzen und tagesformabhängig. Landin war bei den Dänen bisher kein Faktor in diesem Turnier. Nielsen war dafür sehr, sehr gut. In der Kombination sind die dänischen Torhüter erfahrener. Landin hat Maßstäbe gesetzt und ist in den vergangenen Jahren der beste Torwart gewesen. Was die Zahlen angeht, sind die Dänen leicht im Vorteil. Aber mit dem Publikum im Rücken und den bisherigen Leitungen brauchen sich die deutschen Keeper nicht zu verstecken.