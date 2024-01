Handball-Star bricht bei TV-Interview in Tränen aus

Die dramatische Halbfinal-Niederlage der Schweden gegen Frankreich bei der Handball-EM in Deutschland hinterlässt ihre Spuren: Der schwedische Bundesliga-Star Jim Gottfridsson hat ein emotionales Interview gegeben, bei dem er auch mit einem Tag Abstand in Tränen ausgebrochen ist.

Im Gespräch mit dem schwedischen Fernsehsender SVT gewährte der Rückraumspieler von der SG Flensburg-Handewitt am Tag vor dem Spiel um Platz 3 gegen Deutschland tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt. „Ich habe mich noch nie so gefühlt wie nach dieser Niederlage“, erklärte Gottfridsson, ähnlich untröstlich wie der junge deutsche Spielmacher Juri Knorr nach dem Ausscheiden gegen Dänemark.