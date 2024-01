"Partycrasher" Kroatien? Duvnjak heiß auf Duell mit DHB-Team

Wahlheimat hin oder her - wenn es bei der EM gegen Deutschland geht, hat Domagoj Duvnjak keine Probleme damit, den "Partycrasher" zu spielen. "Wir werden es zumindest versuchen", sagte der Kapitän des THW Kiel der Handballwoche. Für den langjährigen Bundesliga-Profi und Kroatien geht es im abschließenden Hauptrundenspiel um nichts mehr - für das DHB-Team hingegen um den Einzug ins Halbfinale.

Mit einem Sieg wäre die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason sicher in der Runde der besten Vier, Kroatien hat hingegen als Letzter der Hauptrundengruppe I keine Chance mehr. Doch auch wenn die Mannschaft bereits ausgeschieden sei, betonte Duvnjak, könne er versprechen: "Wir sind Profisportler und werden alles tun, damit Kroatien gewinnt!"

Spiele gegen Deutschland seien für ihn "immer etwas Besonderes", erklärte der 35-Jährige, der seit 2009 sein Geld in der Bundesliga verdient. Am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn) erwartet er jedoch "ein brutales Spiel, denn Deutschland spielt vor den eigenen Fans" und werde in Köln wieder "von 20.000 lautstarken Zuschauern unterstützt".