Schreie und Tränen bei Handball-EM! Horror-Szene schockt Fans und Mitspieler

Horror-Szene bei der Handball-EM : Beim letzten Vorrunden-Spiel zwischen Titelverteidiger Schweden (28:29) und den Niederlanden am Montagabend hat sich Niederlande-Profi Samir Benghanem augenscheinlich schwer verletzt.

Die Partie war für den Kreisläufer bereits in der 42. Minute beendet, der 30-Jährige wurde mit einer Trage vom Platz gefahren.

Zuvor war er einem gehaltenen Ball des schwedischen Torwarts nachgegangen, hatte sich den Ball im Sprung sogar unter Bedrängnis eines Gegenspielers gesichert - doch bei der Landung knickte sein linkes Knie schlimm nach außen weg. Im Anschluss krümmte sich der 1,95-Meter-Hüne vor Schmerzen am Boden und seine Schreie hallten durch die plötzlich stille Mannheimer Arena.

Spieler mit Tränen in den Augen

Einige von Benghanems Mitspielern schlugen die Hände vor dem Gesicht zusammen, wirkten sichtlich mitgenommen und hatten sogar Tränen in den Augen, als der 30-Jährige unter tosendem Applaus der ebenfalls geschockten Zuschauer mit einer fahrbaren Trage vom Feld gefahren wurde.

In der Folge blieb Benghanem aber noch bis zum Ende des Spiels am Spielfeldrand, wo er einen Eisbeutel auf die verletzte Stelle drückte. Ins Krankenhaus musste er offenbar nicht sofort. Den weißen Turban trug der 30-Jährige übrigens wegen eines Cuts an der rechten Augenbraue.