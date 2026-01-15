Handball-EM: "Ally-Pally-Wespe" überrascht bei deutschem Auftakt

Felix Kunkel 15.01.2026 • 21:48 Uhr Bei ihrem EM-Auftaktspiel werden die deutschen Handballer von einer tierischen Begegnung überrascht. Eine Wespe sorgt in der Auszeit für Verwirrung.

Kuriose Unterbrechung beim EM-Auftakt der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Österreich (JETZT im LIVETICKER): Eine Wespe hat während einer Auszeit von Bundestrainer Alfred Gislason kurz vor der Halbzeitpause im dänischen Herning für unerwartete Ablenkung und Verwirrung gesorgt.

Plötzlich waren die deutschen Spieler nicht mehr auf die taktischen Anweisungen ihres Trainers fokussiert, das Tier schwirrte mitten durch den Mannschaftskreis.

Die TV-Bilder ließen Raum für Spekulationen, was Dyn-Experte Stefan Kretzschmar humorvoll kommentierte: „War da ein österreichischer Moskito-Spion am Trikot von Renars Uscins, den Juri Knorr jetzt vertrieben hat? Oder was ist da jetzt passiert?“

Auch in der ARD wurde zunächst gerätselt, Experte Johannes Bitter erkannte aber sofort eine Wespe.

Handball-WM: Wespe stört deutsche Auszeit

Erst in der Wiederholung wurden dann letzte Zweifel beseitigt. Dyn-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld erkannte, was wirklich los war. „Das ist eine Wespe. Die Ally-Pally-Wespe“, sagte er und nahm damit Bezug auf das Insekt, das bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace seit Jahren Kultstatus genießt.

„Die haben die Österreicher da reingeschickt“, legte Kretzschmar scherzhaft nach. „Das sind ganz neue Methoden im Welt-Handball.“