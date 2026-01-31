Handball-EM: Erstaunliches Bekenntnis von Juri Knorr

Philipp Heinemann , Philipp Schmidt 31.01.2026 • 08:18 Uhr Juri Knorr bleibt auch im Erfolgsfall äußerst selbstkritisch. Nach dem Finaleinzug der deutschen Nationalmannschaft bei der EM spricht er über Fehler, die ihn seit der Kindheit verfolgen.

Juri Knorr ist auch nach dem umjubelten Einzug der deutschen Handball-Nationalmannschaft ins EM-Finale mit sich selbst ins Gericht gegangen. Diesmal monierte er einen Makel, der ihn schon seit der eigenen Jugend verfolgt.

Der Spielmacher des DHB-Teams gab an, dass er sich während der Halbfinal-Partie gegen Kroatien schon zu früh mit einem möglichen Sprung ins Endspiel befasst habe.

„Ich habe zumindest zu viel über einen möglichen Finaleinzug nachgedacht“, gab Knorr zu. Sein Blick sei immer wieder zum Videowürfel gegangen, während Deutschlands zwischenzeitlich recht klarer Vorsprung in der Schlussphase wieder zusammenschrumpfte.

Knorr: „Das mache ich leider, seitdem ich Kind bin“

„Ich mache das jedes Mal und jedes Mal denke ich mir: Warum?“, schilderte der DHB-Star: „Es ist nur ein Handballspiel, es geht 60 Minuten, so dumm wie sich das anhört. Spiel das jetzt zu Ende und gucke nicht andauernd hoch. Das mache ich leider schon, seitdem ich ein kleines Kind bin. Das musst du lernen.“