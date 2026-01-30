Handball-EM heute live: Deutschland - Kroatien im Free-TV, Livestream & Ticker - Kampf ums Finale!

SPORT1 30.01.2026 • 14:30 Uhr Deutschland kämpft im Knaller-Duell gegen Kroatien um den Einzug ins EM-Finale. Im Vorfeld sorgt eine Wutrede von Kroatien-Trainer Dagur Sigurdsson für Aufregung.

Heute geht es ans Eingemachte! Deutschland kämpft im Halbfinale der Handball-EM gegen Kroatien ums Final-Ticket. Anpfiff der Partie heute ist um 17.45 Uhr (im SPORT1-LIVETICKER).

Im Vorfeld der Partie beschäftigt vor allem die beispiellose Abrechnung von Kroatien-Trainer Dagur Sigurdsson, der die ungleichen Bedingungen bei der Europameisterschaft kritisierte und die Europäische Handballföderation deswegen heftig anging.

Handball-EM heute im Free-TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Kroatien LIVE

TV: ARD, DYN

ARD, DYN Stream: sportschau.de, Joyn

sportschau.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Kroatien sicherte sich - genau wie Deutschland - erst im finalen Gruppenspiel das Halbfinalticket und stürmte durch den knappen Sieg gegen Ungarn (27:25) zum Gruppensieg - und profitierte dabei zum Ärger der Schweden auch von strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen.

Ganz anders als das DHB-Team, das beim fulminanten 38:34 gegen Frankreich die bisher wohl beste Offensiv-Leistung zeigte. Gegen Kroatien soll daran angeknüpft werden.

Handball-EM: Kann Abwehrspezialist Kiesler wieder mitwirken?

Bundestrainer Alfred Gislason lenkte den Fokus auf der PK vor dem Spiel auf Fehler-Minimierung. „Ich hoffe wir spielen so wie gestern (gegen Frankreich, Anm. d. Red.), mit der gleichen Abwehr, dem gleichen Druck im Angriff”, sagte der Isländer. „Wenn wir es schaffen, wieder nur drei technische Fehler zu machen, haben wir eine Chance. Das war ein großer Unterschied im Vergleich zu unserem Spiel gegen Dänemark.“

Wie es um den zuletzt gegen Frankreich erkrankten Abwehrspezialisten Tom Kiesler bezüglich einer Kader-Rückkehr gegen Kroatien steht, bleibt ungewiss.

„Er fühlt sich besser“, hatte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton am Donnerstag immerhin Hoffnung aufkommen lassen. Der Magen-Darm-Infekt habe den 24-Jährigen allerdings „sehr mitgenommen. Wir müssen die nächsten 24 Stunden abwarten“.

Handball-EM: Kroatien-Star fehlt verletzt

Kroatien muss vor der Partie auf eine wichtige Säule verzichten. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich Zvonimir Srna im Spiel gegen Slowenien einen Riss des Adduktorenmuskels im rechten Oberschenkel zugezogen.