Handball-EM: Nerven-Krimi! Dänemark schlägt im Gigantenduell zurück

SPORT1 22.01.2026 • 22:22 Uhr Dänemark schlägt bei der Handball-EM zurück. Im Gigantenduell mit Frankreich gibt es einen Krimi.

Dänemark hat bei der Handball-EM das Gigantenduell der deutschen Hauptrundengruppe gegen Frankreich gewonnen und damit wieder Kurs auf das Halbfinale genommen. Der Weltmeister und Olympiasieger besiegte in einem höchstklassigen sowie sehr intensiven Duell im heimischen Herning den Titelverteidiger 32:29 (11:12) und holte damit seine ersten Punkte im Kampf um einen der ersten Gruppenplätze.

Die Dänen, die am Montag (20.30 Uhr) auf die deutsche Mannschaft treffen, hatten ihr letztes Vorrundenspiel gegen Portugal überraschend verloren und waren ohne Punkte in die Hauptrunde gegangen. Bei einer weiteren Pleite wäre der erste EM-Titel seit 2012 in weite Ferne gerückt.

„Das war ein unfassbar schweres Spiel gegen eine fantastische französische Mannschaft, vielleicht die beste französische Mannschaft, die ich gesehen habe“, erklärte Dänemarks Topstar Mathias Gidsel nach dem Sieg in der Mixed Zone. „Ich bin echt stolz, dass wir nach so einer Niederlage gegen Portugal so in die Hauptrunde kommen und gegen eine starke französische Mannschaft.“

Keeper Emil Nielsen betonte selbstbewusst: „Wir sind das beste Team der Welt meiner Meinung nach. Wir können in jedem Szenario ein Comeback hinlegen. Das heißt nicht, dass es immer klappt, aber wir haben die Möglichkeiten dazu.“

Für Frankreich, das zwei Punkte mit in die Gruppe genommen hatte, war es die erste Niederlage im Turnierverlauf. Der Europameister von 2024 spielt am Mittwoch (18.00 Uhr) gegen Deutschland.

Handball-EM: Gidsel führt Dänemark an

Vor 15.000 euphorisierten Fans in der ausverkauften Jyske Bank Boxen lieferten sich die beiden mit Weltklasse-Handballern gespickten Teams ein faszinierendes Match. Dänemarks Gidsel und der künftige Berliner Simon Pytlick trafen dabei auf Frankreichs Dika Men, der mit ihnen ab 2027 gemeinsam für die Füchse spielen wird.

Neun Minuten vor dem Ende führten die Franzosen 25:23, für die Dänen wurde es heikel. Mit einem 7:3-Zwischenspurt unter tosendem Jubel gelang dem Co-Gastgeber aber die Wende. Gidsel (9 Treffer) und Pytlick (8) waren die stärksten Dänen, bei Frankreich kam Aymeric Minne auf sieben Tore.

Gidsel, der sechs seiner Treffer im zweiten Abschnitt erzielte, freute sich über seine Leistungssteigerung im Spielverlauf.

„Ich habe auch negative Gedanken nach so einer ersten Halbzeit. Deswegen bin ich auf so ein Spiel heute echt stolz, dass ich das geschafft habe, so gut in die zweite Halbzeit reinzukommen. Ich habe meine negativen Gedanken in der Halbzeit kontrolliert und das in Positives und Selbstvertrauen in der zweiten Halbzeit verwandelt“, erklärte der Füchse-Star auf SPORT1-Nachfrage.

Spanien droht das Aus

Spanien hatte zuvor drei Tage nach der Niederlage gegen Deutschland im Gruppen-Finale auch beim Start in die Hauptrunde eine bittere Pleite kassiert. Gegen den nächsten deutschen Gegner Norwegen unterlag der Europameister von 2018 und 2020 in Herning in einem dramatischen Spiel mit 34:35 (16:16).

Damit haben die punktlosen Spanier nur denkbar schlechte Karten im Kampf um das Halbfinale, das nur die beiden besten Teams der starken Gruppe erreichen. Mit-Gastgeber Norwegen, das ebenfalls ohne Punkt in die Hauptrunde gestartet war, hat noch alle Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten vier - am Samstag (20.30 Uhr) geht es für Norge gegen die DHB-Auswahl.

In einem über die komplette Distanz engen Spiel gelang Tobias Gröndahl 32 Sekunden vor Ende der entscheidende Treffer. In einer hitzigen Schlussphase scheiterte Spanien beim Versuch, zumindest einen Punkt zu retten. Überragender Norweger war der Hannoveraner August Pedersen mit elf Toren.

-----