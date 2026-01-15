Handball-EM: Pikante Wolff-Aussagen spalten Experten

Felix Kunkel 15.01.2026 • 21:12 Uhr Andreas Wolffs Meinung zu Österreichs Spielstil sorgt für Aufsehen. Florian Kehrmann und Stefan Kretzschmar beziehen Stellung.

Die eindeutigen Worte von Andreas Wolff, der Österreichs Spielstil als „Anti-Handball“ beschrieben hatte, haben auch noch unmittelbar vor dem deutschen Auftaktmatch bei der Handball-EM (JETZT im LIVETICKER) für Gesprächsstoff gesorgt. Mit Florian Kehrmann und Stefan Kretzschmar äußerten zwei ehemalige Nationalspieler bei Dyn ihre teils unterschiedlichen Meinungen.

„Die Wortwahl war falsch. So was wie ‚Anti-Handball‘ oder ‚nicht schön anzusehen‘ gehört in eine taktische Analyse nicht rein“, betonte Kehrmann.

Der Trainer des TBV Lemgo führte aus: „Man sollte Respekt zollen, weil die Österreicher haben sich in den letzten Jahren mit ihrer Spielweise zu einer Top-Nation entwickelt.“

Kehrmann gab jedoch zugleich zu, dass in Wolffs Aussagen auch „eine gewisse Art von Respekt“ stecke: „Man hat schon Respekt davor, dass die Österreicher mit wenigen Fehlern und sehr geduldig spielen.“

Kretzschmar: „Wir mögen so etwas“

Kretzschmar bewertete Wolffs Worte etwas anders: „Ich finde die Aussage von Andi Wolff gut. Wir mögen so etwas, wollen so etwas. Ihn dafür runterzumachen, liegt mir fern.“

Außerdem merkte der 52-Jährige an: „Das Interview muss man in Gänze sehen. Er lobt die Österreicher auch.“

„Anti-Handball“ sei dennoch ein Wort, das nicht auf die Österreicher zutreffe. „Wenn du damit erfolgreich warst, kann es kein ‚Anti-Handball‘ sein“, erläuterte Kretzschmar.