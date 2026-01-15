Handball-EM: Pikante Wolff-Aussagen spalten Experten

Die eindeutigen Worte von Andreas Wolff, der Österreichs Spielstil als „Anti-Handball“ beschrieben hatte, haben auch noch unmittelbar vor dem deutschen Auftaktmatch bei der Handball-EM (JETZT im LIVETICKER) für Gesprächsstoff gesorgt. Mit Florian Kehrmann und Stefan Kretzschmar äußerten zwei ehemalige Nationalspieler bei Dyn ihre teils unterschiedlichen Meinungen.
Experten uneinig wegen Wolff
„Die Wortwahl war falsch. So was wie ‚Anti-Handball‘ oder ‚nicht schön anzusehen‘ gehört in eine taktische Analyse nicht rein“, betonte Kehrmann.
Der Trainer des TBV Lemgo führte aus: „Man sollte Respekt zollen, weil die Österreicher haben sich in den letzten Jahren mit ihrer Spielweise zu einer Top-Nation entwickelt.“
Kehrmann gab jedoch zugleich zu, dass in Wolffs Aussagen auch „eine gewisse Art von Respekt“ stecke: „Man hat schon Respekt davor, dass die Österreicher mit wenigen Fehlern und sehr geduldig spielen.“
Kretzschmar: „Wir mögen so etwas“
Kretzschmar bewertete Wolffs Worte etwas anders: „Ich finde die Aussage von Andi Wolff gut. Wir mögen so etwas, wollen so etwas. Ihn dafür runterzumachen, liegt mir fern.“
Außerdem merkte der 52-Jährige an: „Das Interview muss man in Gänze sehen. Er lobt die Österreicher auch.“
„Anti-Handball“ sei dennoch ein Wort, das nicht auf die Österreicher zutreffe. „Wenn du damit erfolgreich warst, kann es kein ‚Anti-Handball‘ sein“, erläuterte Kretzschmar.
Die Österreicher hatten Wolffs Spitze gelassen hingenommen – für sie war diese vielmehr ein zusätzlicher Motivationsschub.
Keeper Constantin Möstl wurde deutlich: „Es ist uns wirklich sch***egal! Wir lassen uns davon nicht einschüchtern.“
