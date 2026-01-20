Handball-EM: So ist der Stand bei den deutschen Sorgenkindern

Dominik Hager , Philipp Schmidt 20.01.2026 • 13:37 Uhr Die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht mit Rückenwind in die Hauptrunde. Doch wie ist eigentlich der Stand bei den angeschlagenen Spielern? Teammanager Benjamin Chatton bringt Licht ins Dunkle.

Mit einem überzeugenden 34:32-Sieg gegen Spanien konnte die deutsche Handball-Nationalmannschaft das drohende Vorrunden-Aus abwenden und die Gruppenphase als Tabellenerster beenden.

Vor Beginn der Hauptrunde bei der Handball-EM plagt das Team aber noch die eine oder andere Personalsorge. DHB-Manager Benjamin Chatton gab im Rahmen eines Medientermins allerdings Entwarnung in Bezug auf Rune Dahmke und Lukas Zerbe.

Dahmke sei nicht berücksichtigt worden, weil nur 16 der 18 nominierten Akteure für den Spieltags-Kader ausgewählt werden durften. Gislason bevorzugte zu 100 Prozent fitte Spieler. „Es ging auch darum, wer beschwerdefrei ist, und das ist Rune an dem Tag nicht gewesen“, erklärte Chatton das Fehlen des 32 Jahre alten Linksaußen.

Zerbe droht wohl kein Ausfall

Zerbe stand zwar zunächst auf dem Feld, musste aber vorzeitig raus, weil laut Coach Alfred Gislason sein Oberschenkel zugemacht habe.

„Zerbe hatte einen Krampf. So wie ich das verstanden habe, ist das für gestern und heute sicherlich eine Aufgabe, aber sehr wahrscheinlich nicht für übermorgen“, gab Chatton ein positives Update zum Gesundheitszustand des 30-Jährigen.

Offenbar hat Zerbe noch rechtzeitig auf die Blessur reagiert und damit womöglich eine schlimmere Verletzung verhindert.

„Stand heute ist es kein Problem, was ein Spiel tangiert, sondern eher eine muskuläre Geschichte, die auch mit der Belastung sicherlich zu erläutern ist. Von daher gehen wir davon aus, dass er früh genug die Hand gehoben hat, sodass wir da Schlimmeres verhindern konnte“, führte der DHB-Manager aus.

Keine Probleme gibt es derweil bei Lukas Mertens, der nur früher raus musste, weil er mit den Kräften „völlig am Ende“ gewesen sei.

Deutschland startet mit Rückenwind in die Hauptrunde