Handball-EM: Weltmeister-Trainer teilt gegen Hanning aus!

Niklas Senger , Philipp Schmidt 22.01.2026 • 14:09 Uhr Heiner Brand teilt nach der öffentlichen Kritik von Bob Hanning an Bundestrainer Alfred Gislason gegen den Nationaltrainer Italiens aus. Bei SPORT1 findet die Trainerlegende deutliche Worte.

Deutschlands Weltmeister-Trainer Heiner Brand hat auf die Kritik von Italiens Nationaltrainer und Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning an Alfred Gislason im Interview mit SPORT1 mit deutlichen Worten reagiert.

Hanning hatte vor dem entscheidenden Gruppenspiel der deutschen Mannschaft bei der Handball-EM in seiner Bild-Kolumne erstaunliche Kritik an Gislason geäußert. Ein Umstand, der Brand sehr verwundert.

„Das ist auch eine Konstellation, die nicht so häufig vorkommt. Alle Handballer wissen, dass Bob jede Möglichkeit nutzt, in die Öffentlichkeit zu kommen - egal wie“, meint der langjährige DHB-Trainer. Gislason selbst riet er hingegen, die Dinge einfach hinzunehmen und nicht unbedingt zu kontern.

Handball-EM: Brand warnt vor „Kleinkrieg“

„Ich habe das auch als Bundestrainer erlebt, dass Trainerkollegen aus der Bundesliga meinen, sich äußern zu müssen über die Medien. Es ist nicht unbedingt die Art, die man sich wünscht. Aber damit muss man klarkommen und ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, dass da jetzt ein Kleinkrieg ausgetragen wird“, erklärt Brand.

Insgesamt zeigt sich der 73-Jährige verwundert darüber, dass Hanning zusätzlich zu seinem Doppel-Job auch noch als EM-Kolumnist tätig ist und seine Meinung zur deutschen Mannschaft abgibt. „Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass der Geschäftsführer eines deutschen Vereins Nationaltrainer wird, auch wenn das Land noch zweit- oder drittklassig ist, und dann auch noch über andere Trainer spricht“, wundert er sich.

„Man hat vielleicht mal mit einem Trainerkollegen am Spielfeldrand einen Fight ausgetragen, wenn man gegeneinander gespielt hat, aber nicht auf diese Art und Weise außerhalb davon“, sagt Brand und führt aus: „Da muss man eben bei Bob einfach besondere Umstände registrieren und zur Kenntnis nehmen, ohne dem eine zu große Bedeutung beizumessen.“

Hanning und Brand seit Jahren zerstritten

Während Brand Hanning seinerzeit zum DHB holte und bis zu den Olympischen Spielen 2000 als seinen Co-Trainer installierte, gilt das Verhältnis der beiden seit einigen Jahren als angespannt.

So schrieb Hanning in seinem 2021 erschienenen Buch „Hanning. Macht. Handball“ über Brand: „Und so gab ich mir am Totenbett meiner Mutter Layla das Versprechen: Ich werde nicht auf seine Beerdigung gehen. (...) Auf persönlicher Ebene ist Heiner Brand im August 2015 für mich zusammen mit meiner Mutter gestorben.“