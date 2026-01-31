"Unfassbar respektlos": Wolff wütet über Torwart-Debatte

Niklas Senger , Philipp Schmidt 31.01.2026 • 13:41 Uhr Andreas Wolff oder David Späth? In der Hauptrunde entschied sich Alfred Gislason gegen Dänemark überraschend für Späth und löste eine Diskussion aus. Bei Wolff lösen diese Stimmen nun eine deutliche Reaktion aus.

Mit 22 Paraden brillierte Andreas Wolff in der Hauptrunde der Handball-EM gegen Norwegen mit einer Weltklasse-Leistung zwischen den Pfosten. Umso überraschter zeigten sich zahlreiche Experten und Fans, als im folgenden Spiel gegen Dänemark 50 Minuten lang David Späth das deutsche Tor hütete.

Vor dem Wiedersehen mit Dänemark im Finale (Sonntag, 18 Uhr) äußerte Wolff nun deutliche Kritik an der Torwartdiskussion. „Ich finde es David gegenüber unfassbar respektlos, wie mit dieser Thematik umgegangen wurde und wird“, ärgerte sich der Torhüter vom THW Kiel.

Hens und Kretzschmar verwundert von Signalwirkung

Die Entscheidung, im vorletzten Spiel der Hauptrunde zunächst auf Späth zu setzen, begründete Bundestrainer Alfred Gislason nach der Partie mit einer klaren taktischen Maßnahme. „David ist aus dem Rückraum eher einer, der besser steht. Andi ist aus der Nahdistanz der Beste, den es gibt. Dass die Dänen sehr viel aus dem Rückraum kommen, das wissen alle Handball-Experten“, sagte er bei der ARD.

Die Experten um die Ex-Nationalspieler Pascal Hens und Stefan Kretzschmar konnten die Entscheidung hingegen nicht nachvollziehen. „Ich habe gedacht: Okay, schenken wir ab“, schilderte Hens bei Dyn. Auch Kretzschmar bemerkte, nachdem er Späth für sein Spiel grundsätzlich gelobt hatte, anschließend: „Was kann das bedeuten als Zeichen für die Mannschaft? Wie nehme ich das als Mannschaft auf in einem der alles entscheidenden Spiele?“

Wolff: „David wird in Zukunft der beste Torhüter der Welt“

Wolff zeigte nur wenig Verständnis für diese Diskussionen und nahm seinen Torwartkollegen weiter in Schutz. „Es ist schon erstaunlich, dass man so viele Jahre lang Handball spielt und trotzdem so wenig Menschenkenntnis hat“, attackierte er auch den ehemaligen Weltmeister Mimi Kraus, der den Wechsel ebenfalls hinterfragt hatte.

„Wir haben vor dem Turnier gesagt, dass wir ein Torhüter-Duo sind, das durch seine Ausgeglichenheit und die Qualität beider funktioniert. Und dann fängt David in einem Spiel an und die ganze Welt verliert den Kopf. Das ist wirklich unter aller Sau. Das ist komplett despektierlich David gegenüber und, wenn ich darüber nachdenke, regt mich das tierisch auf“, wütete Wolff daraufhin weiter.

Ob der Bundestrainer auch im Finale bei seinen taktischen Plänen der Hauptrunde bleibt, wird sich zeigen.