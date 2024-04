Gelingt der große Coup? Deutsche Handballerinnen träumen von Olympia

„Die Stimmung ist absolut positiv. Wir haben alle Bock und freuen uns riesig“, sagte Kapitänin Bölk vor dem Auftakt am Donnerstag (ab 17:30 Uhr LIVE im TV und STREAM) in Neu-Ulm gegen Slowenien. „Wir haben diese Chance jetzt so nah, so greifbar in den eigenen Händen - und das vor heimischer Kulisse. Jetzt wollen wir uns diesen Traum endlich erfüllen.“