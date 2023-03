Handball-Bundesliga: Tabellenführer Berlin wird böse demontiert

Der Niederländer Kay Smits avancierte vor 6600 Zuschauern in der bebenden Magdeburger Getec-Arena mit zehn Treffern zum besten Werfer der Gastgeber, die die ungewohnt vielen Fehler der Füchse eiskalt und ohne Gnade bestraften. Für die chancenlosen Berliner von Trainer Jaron Siewert endete nach zuvor wettbewerbsübergreifend zehn Siegen in Folge eine eindrucksvolle Serie.

Füchse Berlin noch gut bedient

„Am Ende sind die fünf Tore schmeichelhaft, der SCM hat fantastisch gespielt“, räumte der Berliner Robert Weber am Sky -Mikrofon ein - Weber, Weggefährte von Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar, hatte sich den Füchsen kürzlich in einer Nothilfe-Aktion nach der Verletzung von Top-Torjäger Hans Lindberg angeschlossen.

Mit 37:7 Punkten verloren die Füchse, die von ihrem ersten Meistertitel träumen, nach dem 22. Spieltag die Tabellenführung an die punktgleichen Rhein-Neckar Löwen. Der SCM schloss eine Woche nach der überraschenden Niederlage in Leipzig auf Rang vier (33:7) auf vier Pluspunkte zu den Berlinern auf und hat zudem noch zwei Spiele in der Hinterhand. ( Die Tabelle der Handball-Bundesliga )

Magdeburg spielt sich in einen Rausch

„Wir liegen zurecht in der Höhe zurück“, räumte Füchse-Manager Bob Hanning am Sky-Mikrofon ein - und er musste auf der Tribüne mitansehen, wie Magdeburg frühzeitig nachlegte und sich in einen Rausch spielte. Die Füchse, die bereits die vorherigen sechs Pflichtspiele gegen die Magdeburger verloren hatten, lagen zwischenzeitlich gar zehn Tore zurück und betrieben am Ende nur noch Ergebniskosmetik.