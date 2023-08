Handball: Wechsel erst 2025? Der kuriose Transfermarkt im Handball

Was in anderen Teamsportarten wie Fußball, Basketball oder Eishockey undenkbar ist, zählt im Handball-Business längst zur Norm.

So verkündete nicht nur Pérez de Vargas deutlich vor dem Ablauf seines Vertrags beim FC Barcelona seinen Wechsel, sondern auch Landin kündigte ein Jahr vorher seinen Abschied an.

Sagosen, Röd und Co.: Zahlreiche Handball-Stars verkünden frühzeitig ihren Wechsel

Die beiden Weltklasse-Keeper sind nur zwei von vielen Beispielen, die es in den vergangenen Jahren auf dem Transfermarkt gab. Besonders rund um das Mega-Projekt in Kolstad ließen einige Star-Spieler wie Sander Sagosen oder Magnus Röd ihre Arbeitgeber bereits frühzeitig wissen, dass sie in diesem Sommer nach Norwegen gehen.