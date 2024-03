Der Komet am deutschen Handball-Himmel

Uscins bittet um Freizeit

„Ich bin natürlich sehr glücklich, dass die Fans es so wertschätzen und mich in der eigenen Halle dreimal zum Man of the Match wählen. Aber es ist ein schöner Bonus, weil wir die Quali jetzt geschafft haben. Ich bin glücklich, über das Wochenende, dass ich mich so gut einspielen konnte“, bilanzierte Uscins nüchtern in der ARD - um dann nach den Strapazen zu feixen: „Ich werde jetzt Christian Prokop (Trainer TSV Hannover-Burgdorf, Anm. d. Red.) aufsuchen und um einen extra freien Tag betteln.“