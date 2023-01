Nach Kritik: IHF verteidigt Corona-Maßnahmen bei WM

„Die IHF will alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Ausbreitung zu verhindern. Dazu gehören Maßnahmen wie Tests, die es uns ermöglichen, infizierte Spieler so schnell wie möglich zu identifizieren und zu isolieren, um zu verhindern, dass die gesamte Mannschaft ausfällt“, teilte der Weltverband am Donnerstag in einem Statement mit. (DATEN: Alle Infos zur Handball-WM)