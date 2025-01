Handball-WM 2025: Italiens größter Trumpf kommt aus Freiburg

Das Schauspiel des Domenico Ebner beginnt mit dem Singen der Nationalhymne. So wird es auch vor dem Duell um das Viertelfinale am Donnerstag ( 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker ) mit Deutschland sein. Zu „Fratelli d‘Italia“ schmettert Italiens Handball-Torwart inbrünstig mit, die kindliche Vorfreude platzt dann für alle sichtbar aus ihm heraus.

Echtes Handball-Märchen

Die Azzurri sind in Herning neben Gastgeber Dänemark bislang die große Attraktion. Nach ihren Spielen werden Ebner und seine Mitspieler von den Zuschauern in der Jyske Bank Boxen euphorisch bejubelt und erleben zurzeit ihre ganz persönlichen „Notti Magiche“. Magische Nächte, von denen sie vorher nicht mal geträumt hätten.

„Wir waren eigentlich schon tot“

Einen entscheidenden Faktor, damit die Überraschung gelingen konnte, sieht Ebner im Tiefpunkt im November 2023. Mit neun Toren verlor Italien in der WM-Qualifikation in der Türkei.

Auch in Deutschland ist der Respekt vor Ebner, der beim Sieg gegen Tschechien mit einer Paradenquote von 44 Prozent zum Man of the Match gewählt wurde, groß. Timo Kastening, ehemaliger Mannschaftskollege in Hannover, beschreibt ihn als „schwierigen Torwarttyp, weil er sehr einzigartig spielt“. Er habe „viele Techniken und Taktiken“, mit denen er sich von anderen Torhütern abhebe. Schlüssel sei es, ihn durch eine clevere Wurfauswahl „nicht ins Spiel kommen zu lassen, weil wenn er einmal drin ist, ist es sehr schwer, ihn wieder aus dem Spiel rauszukriegen“.