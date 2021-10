PSG dreht Partie gegen Meister Lille - Lionel Messi zur Pause raus

Messi wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Offenbar als Vorsichtsmaßnahme. Der Argentinier litt zuletzt unter muskulären Problemen, die auch sein Mitwirken im Abschlusstraining am Donnerstag verhindert hatten. Er hatte wohl auch am Freitag während der Partie noch Beschwerden, vor dem zweiten Duell mit Leipzig gibt es also leichte Sorgen. (DATEN: Tabelle der Ligue 1)