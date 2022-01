Ligue 1: Wie geht es für Xherdan Shaqiri bei Olympique Lyon weiter?

Doch nach starkem Beginn stagnierten seine Leistungen, was wohl auch an der von ihm ungeliebten Position als Außenbahnspieler lag, wie sein Trainer zuletzt selbst zugab: „Er spielt besser in der Achse - da haben wir Houssem Aouar und Lucas Paqueta. Darum hat er meist über rechts gespielt“, erklärte Peter Bosz über den einstigen Kraftwürfel des FC Bayern in Watson.