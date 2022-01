Supercopa: FC Barcelona kehrt gegen Real Madrid zu alter Stärke zurück

Xavis Schützlinge gaben sich trotz zweifachen Rückstands bei der in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad ausgetragenen Neuauflage des Clásicos zu keinem Zeitpunkt auf. Ganz im Gegenteil: Nach dem Treffer von Reals Vinicius Junior in der 25. Minute zum 1:0 zeigte Barcelona sein ganzes Potenzial und war sogar in mehreren Phasen des Spiels die überlegene Mannschaft.