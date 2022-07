Transfermarkt: Laut Medien Kounde vor Wechsel zum FC Barcelona

Nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien nimmt der Klub nach unter anderem Robert Lewandowski von Bayern München nun auch den französischen Nationalspieler Jules Kounde unter Vertrag. Die Ablösesumme an den FC Sevilla soll 50 Millionen Euro plus 10 Millionen an Bonuszahlungen betragen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)