Premier League: Brutalo-Foul gegen Grealish bei ManCity-Sieg gegen Wolverhampton

Der Ex-Dortmunder Erling Haaland hat seine Torserie in der Premier League für Manchester City fortgesetzt und dabei den nächsten Rekord aufgestellt. Der norwegische Nationalstürmer war beim 3:0 (2:0)-Erfolg des Titelverteidigers bei den Wolverhampton Wanderers in der 16. Minute zum elften Mal in dieser Saison in der Meisterschaft erfolgreich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League).