Neue Entwicklungen im Fall Mendy Mendy: Sechs Freisprüche, Vergewaltigungsvorwürfe bleiben

Am 26. Juni soll der Prozess vor dem Chester Crown Court im Nordwesten Englands fortgesetzt werden, teilte Richter Stephen Everett am Freitag mit. Zuvor ist für den 27. Januar eine weitere vorläufige Anhörung geplant. „Wir haben heute die Entscheidung gefällt, dass die Anklagepunkte in zwei getrennten Prozessen weiterverfolgt werden sollen“, sagte Staatsanwalt Matthew Conway. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)