EM-Qualifikation: Ukraine mit Zittersieg gegen Malta

Das Team von Sergej Rebrow besiegte auf neutralem Platz im slowakischen Trnava die Auswahl des Fußballzwergs Malta mit 1:0 (0:0) und bleibt in der schweren Gruppe C mit dem EM-Zweiten England und Titelverteidiger Italien mit sechs Punkten zunächst Zweiter hinter den Three Lions (neun), die am Abend auf Nordmazedonien treffen.