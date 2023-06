Gündogan-Empfehlung: "Vielleicht kleinere Brötchen backen"

Umso mehr allerdings sieht Gündogan das Team von Bundestrainer Hansi Flick in den anstehenden Länderspielen am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine (18.00/ZDF), vier Tage später in Warschau gegen Polen (20.45 Uhr/ARD) und am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (20.45 Uhr/RTL) gefordert. "Wenn wir noch für Aufbruchstimmung zur Heim-EM sorgen wollen, dann müssen wir jetzt mit Erfolgserlebnissen loslegen. Da sind wir als Mannschaft in der Pflicht, und ich persönlich empfinde auch eine große Motivation dabei, die Erfolglosigkeit nach den letzten Turnieren hinter uns zu lassen", meinte der 32-Jährige und fügte hinzu: "Ich will jetzt nicht wieder damit anfangen, über Potenziale in der Mannschaft zu sprechen. Wir müssen einfach liefern - und das noch vor dem Start der EM, damit wir mit einem positiven Gefühl das Turnier angehen können."