Guardiola giftet nach Pokal-Aus - und erntet beißenden Spott

Erster Titel futsch und beißender Spott für einen angefressenen Pep Guardiola. Der „Busfahrer“ von Manchester City hat nach dem unglücklichen Aus in der dritten Runde des englischen Ligapokals einstecken müssen.

Manchester City muss Bus fahren - und fliegt raus

Vor den wichtigen Auswärtsspielen bei den Wolverhampton Wanderers am Samstag in der Liga und vier Tage später bei RB Leipzig in der Champions League war dies für Guardiola ein wichtiger Faktor.