Premier League: Nur zwei Reds-Legenden sind besser! DFB-Debütant erledigt United

Was für eine Woche für Pascal Groß! Im Alter von 32 Jahren feierte der Mannheimer vor einer Woche sein Debüt im DFB-Dress , nun trug er sich beim 3:1-Sieg Brighton & Hove Albions bei Manchester United auch noch in die Torschützenliste ein.

Der Neu-Nationalspieler sorgte in der 53. Minute für das zwischenzeitliche 2:0 der Seagulls. Es war bereits der vierte Treffer des Deutschen im Old Trafford. Lediglich Liverpool-Legende Steve Gerrard sowie der aktuelle Reds-Star Mohamed Salah trafen jeweils einmal öfter im Theatre of Dreams.

City kontert Liverpool-Angriff

Nur Henry war schneller! Salah mit Meilenstein

Der Südkoreaner Hee-Chan Hwang (7.), früher in Leipzig und in Hamburg aktiv, brachte zunächst starke Wolves in Führung, die in der Folge fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. Liverpool drehte die Begegnung schließlich noch durch die Treffer von Cody Gakpo (55.), Andy Robertson (85.) und Harvey Elliott (90.+1). Überragender Mann dabei war Mohamed Salah, der alle drei Treffer seines Teams vorbereitete.