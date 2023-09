Spalletti will mit Italien an legendäre Erfolge anknüpfen

Der neue italienische Fußball-Nationaltrainer Luciano Spalletti will mit der Squadra Azzurra wieder an legendäre Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. „Ich erinnere mich an den fantastischen 4:3-Sieg gegen Deutschland und hoffe, diesen Traum wieder aufleben zu lassen“, sagte der neue Coach bei seiner Vorstellung in Coverciano bei Florenz am Samstag.