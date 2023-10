Grenzenloser Irrsinn! FIFA-WM-Plan ein neues Level an Heimtücke

Und wer dachte, die WM-Doppelvergabe an Russland und Katar vor mittlerweile 13 Jahren wäre der Tiefpunkt gewesen, wird nun eines Besseren belehrt. Die Heimtücke erreicht ein neues Level.

FIFA-Jubiläum wird zum Klima-Alptraum

Allein unter Nachhaltigkeitsaspekten ist solch ein Turnier der weiten Wege nicht vertretbar. Die panamerikanische WM 2026 – erstmals mit 48 statt 32 Teams - wird schon neue Maßstäbe in Sachen Flugreisen setzen. Das muss man erst einmal toppen.

Zum 100-jährigen WM-Geburtstag nach der ersten Ausrichtung in Uruguay 1930 wartet dann aber ein noch größerer klimatischer und logistischer Albtraum. Für die Fans, für die Teams. Zu Lasten des Spiels.

Sechs Gastgeber, alle vorab qualifiziert – wie soll dieses Turnier auch nur den Hauch einer Identität vermitteln? Welche Lügen werden diesmal aufgetischt, um das Ganze wie schon jüngst in Katar als klimaneutral zu verkaufen?

Infantino macht schon wieder was er will

Das ganze Manöver ist so plump, dass es weh tut: Wir nehmen drei Kontinente aus der Rechnung für 2034, Asien ist damit qua Rotationsprinzip gesetzt und zack, geht‘s nach Saudi-Arabien. So was aber auch, ging ja gar nicht anders!