Warum Neymar als Popcornverkäufer beschimpft wird - und das perfekt passt

Denn die haben scheinbar die Nase voll von Neymars Theater. Pfiffe hallten nach dem 1:1 gegen Underdog Venezuela in der WM-Qualifikation durch die Arena Pantanal im brasilianischen Cuiabá, als Neymar die Stufen in Richtung Kabinentrakt hinunterschritt und sich ein Kübel Popcorn über sein Haupt ergoss.

Die Symbolik stimmt: Neymar, der Popcornverkäufer

Zu groß war das Talent, die Leistung in seinen Anfangsjahren beim FC Santos, in Barcelona und auch zum Beginn seiner Zeit in Paris – zu wenig kam am Ende dabei heraus, obwohl der 31-Jährige immer noch spielt, aber eben in der Saudi Pro League.