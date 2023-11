Real-Legende überholt! Brasilien-Juwel wieder in der Spur

Wenn sich die brasilianische Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kolumbien und Uruguay versammelt, findet sich im Aufgebot auch ein Name, der trotz seiner 17 Jahre schon für ordentlich Furore im Weltfußball gesorgt hat: Endrick Felipe Moreira de Sousa, kurz Endrick!

Bereits im vergangenen Dezember sicherte sich Real Madrid die Dienste des Teenagers von Palmeiras, was die Königlichen bis zu 72 Millionen Euro kosten kann. 35 Millionen Euro zahlen die Spanier sofort, 12 Millionen betragen die Steuerkosten und 25 Millionen Euro können durch Bonuszahlungen folgen. Laut brasilianischen Medien wird durch die Nominierung für die Selecao bereits ein erster Nachschlag von 2,5 Millionen Euro fällig. Der teuerste Transfer eines Spielers unter 18 Jahren!

Sollten sich die Berichte jedoch bewahrheiten, nach denen er schon als neuer Pelé bezeichnet wurde, wäre der Betrag geradezu ein Schnäppchen. Allerdings hat der so Gelobte diesem Vergleich in einem Interview mit GQ Brasilien bereits selbst eine Absage erteilt. „Niemand wird Pelé sein, er ist der König des Fußballs.“

Endrick und die Schattenseiten des Fußballs

Trotz seiner Jugend wirkt der Junge aus Taguatinga, rund 20 km westlich der Hauptstadt Brasilia, schon erstaunlich abgeklärt. „Aber jetzt kann ich nichts mehr tun, ich kann die Leute nicht bitten, nicht über mein Leben zu sprechen“, versucht er sich mit der Situation zu arrangieren. Doch hat er daraus auch eine Lehre für sich gezogen: „Früher habe ich darauf geachtet, was die Leute über mich sagten. Jetzt nicht mehr. Ich mag die Videos auf TikTok, aber wenn es etwas über mich gibt, schaue ich es mir nicht an.“

Doch nicht nur die Medien haben dem angehenden Real-Star die Schattenseiten des Fußballs vor Augen geführt. Auch der Fußball hat ihm schon die Kehrseite des Erfolgs gezeigt. Kurz nach seiner Unterschrift bei Real Madrid fiel das Talent in ein Leistungstief.

Nach zehn Spielen in Folge wurde im Februar der Druck zu groß. Nach seiner Auswechslung gegen RB Bragantino brach der Youngster auf der Bank in Tränen aus.

„Ja, es stimmt, er hat sein Gesicht bedeckt, weil er geweint hat“, sagte Palmeiras-Trainer Abel Ferreira nach dem Match und fügte hinzu: „Auf ihm lastet ein enormer Druck, fünf oder sechs Tore zu schießen, und er versucht, selbst damit klarzukommen. Das Ziel wird zum richtigen Zeitpunkt erscheinen. Du musst nur ruhig sein und weiter lächeln.“

Auf den Spuren von Neymar

In dieser Zeit kamen auch Gerüchte auf, dass er eine Therapie machen würde, was Palmeiras‘ Nummer neun jedoch vehement bestritt. „Vor ein paar Tagen gab es einen Artikel, in dem stand, dass ich zur Therapie gehe, aber das ist eine Lüge. Die Presse weiß nicht, was los ist und veröffentlicht es. Aber ich kann nichts tun. Wenn ich alles leugne, was sie sagen, werde ich nichts anderes mehr tun.“

Mittlerweile hat das Supertalent wieder zu seiner Topform zurückgefunden. Anfang November führte er sein Team fast im Alleingang zu einem 4:3-Sieg gegen Titelkonkurrent Botafogo. Nach 36 Minuten lagen Endrick und Co. bereits mit 0:3 zurück. Aber in Durchgang zwei war der Youngster unaufhaltsam. Per Doppelpack verkürzte er auf 2:3, um dann den Ausgleich von José Manuel López vorzubereiten. Lediglich beim Siegtreffer war der mittlerweile 17-Jährige nicht beteiligt.

Überhaupt hat Endrick in den letzten vier Ligaspielen vier Treffer erzielt und kommt damit auf neun Saisontore. Damit kratzte er am Rekord von niemand Geringeren als Neymar. Seit 2009 hat kein Spieler im Alter von 17 Jahren neun Tore in der brasilianischen Meisterschaft erzielt. Neymar gelangen im Santos-Trikot damals zehn Treffer.

In den Palmeiras-Geschichtsbüchern

Für seinen Klub Palmeiras hat sich Endrick jedoch in die Geschichtsbücher eingetragen. Mit 16 Jahren, zwei Monaten und 15 Tagen ist er der jüngste Debütant im Palmeiras-Trikot aller Zeiten, zudem schnappte er sich auch den Titel für den jüngsten Torschützen (16 Jahre, drei Monate, vier Tage).

Zudem ist er der einzige Palmeiras-Spieler, der auf allen Ebenen Titel gewinnen konnte. Neben der brasilianischen Meisterschaft triumphierte er im Sao Paulo Junior Cup, der brasilianischen U20-Liga und dem U17-Pokal. Zudem hatte Endrick, der im Alter von zehn Jahren zu Palmeiras kam, bereits die Paulista Championship U11, U13 und U15 gewonnen.

Endrick überholt Real-Legende

Bei Real Madrid darf man sich also auf die Ankunft des Wunderkinds freuen. Am 21. Juli 2024, seinem 18. Geburtstag, schlüpft der Brasilianer endlich in das weiße Trikot und soll dort mit Vinicus Junior und Rodrygo das brasilianische Offensiv-Trio der Zukunft bilden. In den kommenden Tagen kann er sich bei der brasilianischen Nationalmannschaft schon mal mit seinen zukünftigen Real-Kollegen austauschen.

Eine ehemalige Real-Legende hat Endrick zudem schon überholt. Der 17-Jährige wurde durch seine Nominierung der drittjüngste Nationalspieler Brasiliens und hat damit Ronaldo, in Brasilien als „Il Fenomeno“ bezeichnet, auf Rang vier verdrängt.