AC Mailand festigt Champions-League-Platz

Der italienische Ex-Meister AC Mailand hat seinen Champions-League-Platz in der Serie A gefestigt. Milan gewann beim abstiegsbedrohten FC Empoli mit 3:0 (2:0) und ist mit 39 Punkten weiterhin Dritter. Der Rückstand auf den Stadtrivalen Inter an der Tabellenspitze beträgt allerdings schon neun Zähler.

Inter feiert dramatischen Sieg

Inter tat sich am Samstag beim 2:1 (1:0) gegen Hellas Verona überraschend schwer. Davide Frattesi (90.+3) brachte die Gastgeber in einer dramatischen Nachspielzeit in Führung, Thomas Henry (90.+10) vergab mit einem Foulelfmeter an den Pfosten den Ausgleich für Verona.