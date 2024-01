Weltfußballer-Wahl FIFA The Best: "Befremdlich", "bizarr", "umstritten" - Presse schäumt wegen Messi

Kein Vorbeikommen an Lionel Messi: Auch mit 36 Jahren dominiert der Argentinier den Weltfußball - zumindest die Gala-Abende des Weltfußballs. Nach dem Ballon d‘Or wurde Messi am Montagabend auch bei FIFA „The Best“ zum Weltfußballer gekürt - und setzte sich für viele überraschend gegen ManCity-Star Erling Haaland durch.

Eine Wahl, die in der Fußballwelt auf viel Unverständnis stößt, da Haaland mit seinen Erfolgen (unter anderem Triple-Sieg und Premier-League-Torrekord) deutlich mehr erreicht hat als Miami-Star Messi (französischer Meister mit PSG und MLS-Ligapokal mit Miami) - zumal Messis WM-Triumph in Katar 2022 außerhalb des relevanten Zeitraums stattfand.

„Der Moment war, gelinde gesagt, bizarr“

Marca (Spanien) : „Eine surreale Ankündigung ... und ein Paukenschlag: Messi gewinnt sein drittes ‚The Best‘ und schlägt Haaland mit allgemeiner Überraschung. Die Bilder der Fernsehübertragung waren befremdlich. Der argentinische Star gewann die Abstimmung und die Bekanntgabe sorgte für eine große Überraschung bei der Gala in London. Die Gesichter von Alfie Haaland, dem Vater des norwegischen Stars, und Pep Guardiola spiegelten das Erlebnis in der englischen Hauptstadt perfekt wider. Der Moment war, gelinde gesagt, bizarr.“

As (Spanien) : „Messi gewinnt den umstrittensten ‚The Best‘-Preis aller Zeiten. Erling Haaland ging als großer Favorit in die Verleihung, doch der König war erneut Leo Messi.“

Englische „Sun“: „Viele in London schockiert“

The Sun (England): „What the Haal? Lionel Messi hat viele in London schockiert, als er Erling Haaland bei der Verleihung besiegte.“