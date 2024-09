Atletico nach Derby hart: "Lebenslänglich" und Maskenverbot

Das Stadtderby zwischen Atlético und Real Madrid eskaliert heftig. Nun wollen die Colchoneros entschlossener gegen Gewalt in ihrem Stadion vorgehen.

Atlético Madrid hat nach dem wegen Ausschreitungen zwischenzeitlich unterbrochenen Skandal-Derby gegen Rekordmeister Real erste weiterreichende Konsequenzen gezogen. Die Colchoneros sprachen gegen einen eigenen Anhänger wegen der Beteiligung an Würfen von Gegenständen in Richtung von Real-Keeper Thibaut Courtois ein lebenslanges Stadionverbot aus. Zudem erließ Atlético für Spiele in seiner Metropolitano-Arena mit sofortiger Wirkung ein Vermummungsverbot.