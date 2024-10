"Klopp kann Red-Bull-Fußball eine Seele geben" - die Pressestimmen zum Hammer

SPORT1 09.10.2024 • 23:36 Uhr Jürgen Klopp kehrt zurück ins große Fußballgeschäft. Die Bekanntgabe seiner zukünftigen Tätigkeit innerhalb des Red-Bull-Konzerns sorgt für weltweite Schlagzeilen. Die internationalen Pressestimmen.

Diese Meldung ging um die Welt: Jürgen Klopp kehrt nach seinem Abschied vom FC Liverpool und der anschließenden Auszeit in den Profifußball zurück. Als „Global Head of Soccer“ übernimmt Klopp ab Januar 2025 die Geschickte des Red-Bull-Konzerns im Fußball.

{ "placeholderType": "MREC" }

In den internationalen Medien sorgte die Überraschung für Schlagzeilen. Während einige Medien dem Star-Trainer ab 2026 einen „Traumjob“ beim DFB in Aussicht stellen, überwiegt in anderen Kreisen der „Fußball-Hammer“. SPORT1 bietet die internationalen Pressestimmen im Überblick.

ENGLAND

Daily Mail: „Klopps schockierender neuer Job.“

Mirror: „Sieh an, wer zurück ist! Jürgen Klopp stimmt erster Rolle nach Liverpool-Ausstieg zu und könnte Traumjob bekommen.“

The Sun: „Klopp ‚n‘ Roll: Klopp begründete seinen Rücktritt mit Erschöpfung, und nun hat er eine neue Stelle angetreten – allerdings nicht als Trainer. Der 57-Jährige wird stattdessen der neue globale Leiter des Fußballs bei Red Bull. Klopp hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wird seine neue Position jedoch erst am 1. Januar 2025 antreten.“

{ "placeholderType": "MREC" }

talkSport: „Willkommen zurück! Jürgen Klopp stimmt erster neuer Rolle seit dem Abgang von Liverpool zu, aber mit überraschender Ausstiegsklausel.“

The Independent: „Jürgen Klopp bekommt Monate nach dem Ausstieg aus Liverpool einen hochkarätigen neuen Job.“

The Times: „Klopp verließ Liverpool, um eine Pause von der Trainerbank zu nehmen. Jetzt wurde er allerdings zum Fußball zurück gelockt und wird die strategische Ausrichtung der Red-Bull-Klubs weltweit leiten, zu denen RB Leipzig, Red Bull Salzburg, die New York Red Bulls und Red Bull Bragantino in Brasilien gehören.“

USA:

The Athletic: „Angesichts seiner Leidenschaft für Fußball und der Vielzahl an Stellenangeboten, die er erhalten hat, ist es keine Überraschung, dass der 57-Jährige beschlossen hat, sein Sabbatical abzubrechen. Es ist ein großer Coup für Red Bull, sich seine Dienste zu sichern, und der Reiz für Klopp ist klar.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Viele Fans werden sich im Stich gelassen fühlen. Viele werden es so sehen, dass Klopp die Seiten wechselt und im abstrakten Sinne eine Rolle einnimmt, die ihn in direkten Gegensatz zum Interesse der Fans stellt. Das wird natürlich in Dortmund der Fall sein, wo man es sehr stark spüren wird, aber auch weit über das Ruhrgebiet hinaus.“

ÖSTERREICH

Krone: „Jürgen Klopp wechselt zu Red Bull – eine Meldung, die am Mittwochvormittag für einen Paukenschlag in der Fußball-Welt sorgte.“

Kurier: „Die Gerüchte werden wahr: Red Bull holt Star-Trainer Jürgen Klopp.“

Salzburger Nachrichten: „Der Klopp-Coup: Kein Red-Bull-Transfer war je größer. Jürgen Klopp bei der Arbeit zuzuschauen hat zwangsläufig Lust auf Fußball gemacht. Er kann dem Red-Bull-Fußball eine Seele geben.“

Die Presse: „Sein Abschied vom Fußball währte nicht lange. Nach den roten Teufeln von Liverpool heuert die deutsche Fußballikone nun bei den roten Bullen an. Sein langfristiger Vertrag soll ab Jänner 2025 gelten und eine Ausstiegsklausel beinhalten.“

SPANIEN

Marca: „Klopp übernimmt das Kommando über Red Bull.“

{ "placeholderType": "MREC" }

As: „Überraschung: Klopp zu Red Bull.“

FRANKREICH

RMC Sport: „Überraschung, Klopp bekommt einen neuen Job im Red-Bull-Konzern.“

Le Parisien: „Jürgen Klopp kehrt in eine Führungsposition in der Red-Bull-Galaxie zurück.“

SCHWEIZ

Blick: „Fußball-Hammer! Red Bull holt Jürgen Klopp.“

{ "placeholderType": "MREC" }

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Rollenwechsel. Klopp ist wieder da.“

-----