Yorke neuer Nationaltrainer von Trinidad und Tobago

Der ehemalige Premier-League-Star führte sein Heimatland 2006 in Deutschland als Kapitän an. Nun ist er Nationaltrainer.

"Ich bin stolz und privilegiert, die Ehre zu haben, die Nationalmannschaft von Trinidad und Tobago zu führen", sagte Yorke. Vor 18 Jahren bei der Weltmeisterschaft in Deutschland hatte der ehemalige Stürmer sein Heimatland als Kapitän angeführt, der 72-malige Nationalspieler ist nicht zuletzt wegen seiner Zeit in England eine der bekanntesten Fußball-Persönlichkeiten in Trinidad und Tobago.