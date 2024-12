"Ich hätte einen Engländer bevorzugt, dafür schäme ich mich nicht"

„Dafür schäme ich mich nicht“

„Er ist sehr bekannt hier in England, ich bin sehr gespannt, wie er sich als Nationaltrainer Englands schlagen wird“, sagte Owen, seine Heimatnation werde „hinter ihm stehen“. Owen fügte scherzhaft an: „Wäre er Engländer, würden die Leute wahrscheinlich schon auf den Straßen tanzen.“

Der 51 Jahre alte Tuchel tritt sein Amt am 1. Januar 2025 an und soll die Three Lions zum WM-Titel 2026 führen. Zunächst ist das Arbeitspapier des früheren BVB- und Bayern-Coachs nur bis zur WM 2026 datiert, danach sollen weitere Gespräche über einen möglichen Verbleib laufen.