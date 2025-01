Supercopa: Erstes Barca-Finale für Flick!

Glück hatte Barca, dass zwei vermeintliche Tore von Bilbao in der zweiten Halbzeit nach VAR-Überprüfung wegen einer jeweiligen Abseitsstellung nicht anerkannt wurden.

Lichtblick für Flick und Barcelona

Für Flick ist es das erste Endspiel mit seinem neuen Arbeitgeber, aber auch ein Lichtblick in schwierigen Wochen. Für den ehemaligen Nationaltrainer und die Katalanen passte zuletzt vor allem in der Liga nicht mehr viel zusammen. Von den letzten sieben Spielen in La Liga konnte nur eines gewonnen werden.