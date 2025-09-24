Bei Startelf-Rückkehr: Moukoko feiert Erfolgserlebnis

Julius Schamburg , Niklas Trettin 24.09.2025 • 19:49 Uhr Youssoufa Moukoko kehrt beim FC Kopenhagen in die Startelf zurück. Für den ehemaligen BVB-Stürmer bietet sich damit die nächste Gelegenheit, sich zu beweisen – und diese nutzt der Youngster.

Youssoufa Moukoko hat seine nächste Bewährungschance in Dänemark genutzt. Der Stürmer des FC Kopenhagen wurde von Trainer Jacob Neestrup für das Duell im Landspokal Cup gegen Lyngby Boldklub in die Anfangsformation berufen – und trug sich prompt in die Torschützenliste ein.

Zur Halbzeit stand es gegen den Außenseiter aus der zweiten dänischen Liga noch 0:0. Dann eröffnete Moukoko im zweiten Durchgang den Torreigen und schoss sein Team in der 59. Minute in Führung. Dabei profitierte der 20-Jährige von einem Abwehrfehler der Gastgeber.

Viktor Claesson erzielte schließlich in der 70. Minute den 2:0-Endstand. Damit zogen die Kopenhagener relativ ungefährdet ins Achtelfinale ein. Moukoko stand über die gesamte Spielzeit auf dem Platz und durfte sich als Matchwinner feiern lassen. Für den Angreifer war es der dritte Treffer im 15. Einsatz für seinen neuen Klub.

Moukoko zuletzt ohne Glück

In den vergangenen Spielen hatte Moukoko noch weniger Glück. Beim jüngsten 3:3 in der Liga gegen Silkeborg IF saß der Torjäger zunächst auf der Bank und wurde erst für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

Zum Champions-League-Auftakt durfte der ehemalige BVB-Stürmer beim verrückten 2:2 (1:0) gegen Bayer Leverkusen noch von Beginn an ran und wurde nach einer unglücklichen Vorstellung in der 69. Minute ausgewechselt.

Moukoko gelingt „Milliarden-Schuss“

Das letzte Mal ging der 20-Jährige am 23. August über die volle Distanz (1:1 gegen Odense). Vier Tage später sicherte er mit seinem „Milliarden-Schuss“ die Champions-League-Qualifikation für Kopenhagen.